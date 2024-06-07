بلومبيرغ: "حزب الله" وإسرائيل تقتربان من "حرب شاملة"

قال تقرير لموقع "بلومبيرغ" إن ميليشيا حزب الله وإسرائيل باتا أقرب ما يمكن لخوض حرب شاملة، لكن لكلا الطرفين، أسبابًا تمنع من الدخول فيها رغم التصعيد الأخير.

وبحسب التقرير، أعربت ميليشيا حزب الله، منذ هجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تضامنها مع الحركة الفلسطينية من خلال توجيه ضربات صاروخية ومدفعية وبطائرات دون طيار بشكل شبه يومي إلى مناطق إسرائيلية، ما دفع الأخيرة إلى الرد بنيرانها.

ورغم أن لدى كلا الجانبين أسبابًا لتجنب صراع شامل، إلا أن تصعيد القتال جعل الجانبين أقرب إلى حرب شاملة في أوائل يونيو/حزيران الجاري.