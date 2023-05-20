"قمة جدة" في عيون مثقفين عرب

ويمضي البرغوثي في حديثه لـ"إرم نيوز" قائلًا إن "الشعب العربي لم يعد ذلك الشعب السعيد، أما فلسطينيًا، فلم يعد، تحديدًا، من أمل في تلك القمم وفي كل يوم يستشرس العدو في قتل أبناء شعبنا، وتدمير الكثير من البيوت، وسجن الأطفال والنساء"، مستدركًا أن هذه القمم العربية هي قمم اقتصادية لا أكثر.

غير أن الكاتبة والصحفية الأردنية سلوى اللوباني، لديها مشاعر مختلفة تجاه القمم العربية، حيث تقول في حديثها لـ"إرم نيوز": "تبادر إلى ذهني فورًا نشيد بلاد العرب أوطاني، فأنا من الجيل الذي نشأ على الوطنية والقومية العربية".

وأنشدت اللوباني الأبيات الشعرية المعروفة:

"بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان

ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان".

وتضيف اللوباني: "نعم، العالم تغير والمفاهيم تطورت، وموازين القوى تغيرت، وتبدل حال الكثير من الدول العربية لأسباب عديدة، والمنطقة العربية تمر بأزمات وتحديات كبيرة، منها قضيتنا الأزلية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحرب السودان، والأزمة في ليبيا، والأزمة في اليمن، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب في كثير من الدول العربية، ولكنني سُعدت جدًا بعودة الجمهورية العربية السورية بعد انقطاع دام 12 عامًا".

وتضيف اللوباني: "مهما كانت الصورة قاتمة سأبقى متفائلة بأننا يومًا ما سننهض، قد نمرض.. نتعب.. ولكن بلاد العرب أوطاني لا تموت، وقد تنطبق مقولة الروائي باولو كويلو على تفاؤلي إنني مثل كل الناس أرى العالم بمنظار من يريد أن تحدث الأمور كما يتمنى وليس كما تحدث في الواقع".