الأردن يندد باعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات لغزة

اتهمت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بخرق الالتزامات القانونية، بعد "فشلها" في حماية قافلتين تحملان مساعدات إلى غزة، بعد أن تعرضتا للاعتداء من مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

وأدانت وزارة الخارجية على منصة "إكس" بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات من المملكة تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى لقطاع غزة.

وعدت الوزارة "فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما، خرقا غاشما للقانون، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".