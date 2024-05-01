الأردن يندد باعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات لغزة
اتهمت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بخرق الالتزامات القانونية، بعد "فشلها" في حماية قافلتين تحملان مساعدات إلى غزة، بعد أن تعرضتا للاعتداء من مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
وأدانت وزارة الخارجية على منصة "إكس" بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات من المملكة تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى لقطاع غزة.
وعدت الوزارة "فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما، خرقا غاشما للقانون، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما، ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة من أي معبر، بما في ذلك معبر إيريز.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وسيّر الأردن عدة قوافل برية عبر إسرائيل إلى غزة التي تشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة.