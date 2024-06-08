إسرائيل تصعّد وتقصف موقعين للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية، اليوم، باندلاع حريق كبير في محيط موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل على أطراف ميس الجبل، وبمحاذاة الخط الأزرق جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

وقالت إن فرق الدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل توجهت إلى المنطقة للعمل على إخماد الحريق.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن تعرض بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة لقصف مدفعي عنيف من مواقع الجيش الإسرائيلي.