إسرائيل تصعّد وتقصف موقعين للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل (فيديو)
أفادت مصادر لبنانية، اليوم، باندلاع حريق كبير في محيط موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل على أطراف ميس الجبل، وبمحاذاة الخط الأزرق جراء قصف مدفعي إسرائيلي.
وقالت إن فرق الدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل توجهت إلى المنطقة للعمل على إخماد الحريق.
وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن تعرض بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة لقصف مدفعي عنيف من مواقع الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا.
من جهتها، أعلنت ميليشيا حزب الله، السبت، استهداف بمسيرة تمركزا لجنود إسرائيليين في مربض مدفعية مستحدث في مزارع شبعا قرب الحدود اللبنانية.
وقالت الميليشيا في بيان إنها "شنت هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة".
وذكرت في بيان منفصل أنه "بعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند تحرك مجموعة من جنوده داخل الموقع استهدفها عناصرنا بقذائف المدفعية".
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على بياني "حزب الله" حتى الساعة 07:25 تغ.