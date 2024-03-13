مقتل طفل فلسطيني خلال مواجهات في القدس الشرقية

قُتل فتى فلسطيني برصاص قوات حرس الحدود، التي تشكل جزءًا من الشرطة الإسرائيلية، خلال صدامات في مخيم شعفاط في القدس الشرقية، وذلك في ثاني أيام شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن الطفل رامي حمدان الحلحولي، البالغ من العمر 12 عامًا، توفي فور وصوله إلى مستشفى هداسا في القدس متأثرًا بجراحه "بعد إصابته برصاص قوات حرس الحدود خلال أعمال عنف في مخيم شعفاط للاجئين في القدس".

وأكد لوكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة مباحث الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.