"يأتي في لحظة ألم هائل".. بايدن للمسلمين: رمضان كريم

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المسلمين لمناسبة شهر رمضان، كرس معظمها للحديث عن الحرب في غزة، قائلاً إن رمضان هذا العام " في لحظة ألم هائل".

وقال بايدن إن الحرب في غزة " تسببت في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني"، وأشار إلى مقتل "أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال"، وأضاف أن الحرب "شردت ما يقرب من مليوني فلسطيني، والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى".