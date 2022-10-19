15 قتيلا إثر تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية

أسفرت اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق السودانية (جنوب) عن مقتل 15 شخصا على الأقل، اليوم الأربعاء، وفق مصادر قبلية وطبية.

وقال مصدر طبي الأربعاء: "تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي". وأفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول "خمس جثث و10 جرحى" إلى المؤسسة، بحسب وكالة "فرانس برس".

بدوره، قال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا: "استخدمت أسلحة وأحرقت منازل". في حين أكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة.

وفرضت السلطات السودانية، يوم الاثنين، حظر تجول ليليا في منطقة ود الماحي.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض.

يذكر أن اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص أدت إلى مقتل 13 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض، لكن القبيلة ترفض هذا العرف.

وأسفرت الاشتباكات بين قبيلة الهوسا الإفريقية وقبائل أخرى بين تموز/يوليو وأوائل تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 149 شخصا على الأقل وإصابة المئات ونزوح نحو 65 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.