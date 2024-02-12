لبنان.. مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة قيادي في حزب الله

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، مركبة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، في جنوب لبنان.

وأفادت معلومات أولية نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، بأنّ الغارة استهدفت مسؤول منطقة في ميليشيا حزب الله في الجنوب.

وانتشرت أنباء عن أن الهجوم استهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في ميليشيا حزب الله.

ونقلت الصحيفة إعلاناً لغرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" مفاده أنّ "عناصرها شاركوا بعمليات الإنقاذ بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة بنت جبيل، وقد تم نقل إصابة إلى أحد مستشفيات المنطقة".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، يُحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي على علوّ منخفض في أجواء قضاءَي صور وبنت جبيل.