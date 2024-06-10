قبيل الانتخابات.. وزير خارجية إيران يزور بغداد

كشفت الخارجية الإيرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية بالوكالة، علي باقري كني، إلى العاصمة العراقية بغداد وإقليم كردستان، في أول لزيارة له منذ تسلّمه هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني سيتوجه إلى العراق قريبًا. ويجرى حاليًا تحديد موعد الرحلة والتنسيق مع السلطات العراقية".