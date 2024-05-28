اليمن.. وضعية المدرّسين المزرية تهدد 4 ملايين طفل بالانقطاع عن الدراسة

وحذرت منظمة اليونسيف من أن عدد الأطفال الذين يواجهون اضطرابات في التعليم في اليمن قد يرتفع إلى 6 ملايين، وأن ما يزيد قليلاً على مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة.

وأشارت إلى أن الفقر والصراع وانعدام الفرص تعطل تعليمهم، وأن الفتيات يجبرن على الزواج المبكر، إضافة إلى عمل الأطفال أو تجنيدهم في القتال.

وبحسب بيانات نقابية يمنية، فإن (1579) تربويًا تعرضوا للقتل على يد مسلحي ميليشيا الحوثي، كما وثقت 14 حالة وفاة لتربويين ماتوا تحت التعذيب في أقبية السجون الحوثية بمحافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة، خلال الفترة من الـ21 من سبتمبر/ أيلول 2014 حتى الـ1 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ورأى الخبير الإستراتيجي في قضايا التعليم، الدكتور محمود مغلس أن الموضوع أكبر من مجرد إيقاف الرواتب.

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذا الوضع "يأتي في سياق التدمير الممنهج للتعليم وضرب القدوة بالإذلال الجماعي التي يتعرض لها المعلمون ".

خلية تعبئة

وأكد أن "الميليشيا تعمل على ضرب العملية التعليمية في صلبها، كون ثقافة الخرافة والولاية لا يمكن أن تنتشر في ظل وجود تعليم حقيقي، وهو عمل ممنهج، ولدى الميليشيا خلية تعبئة تربوية تضم مستشارين إيرانيين يقومون بالإشراف الممنهج على تدمير التعليم ".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تفتح جبهات ويساق الشباب إليها بهذا الشكل المريب، إذا كان هناك تعليم حقيقي، فالتعليم يتعارض مع المشاريع التي ترتكز على مضمون الدين السياسي أو تسييسه".