المكسيك.. مواجهات بين الشرطة ومؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل (فيديو)

اندلعت مواجهات، الثلاثاء، أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفق وكالة "فرانس برس".

وأخفى عدد من المتظاهرين وجوههم، وألقوا حجارة باتجاه شرطة مكافحة الشغب، التي منعتهم من التقدم نحو المجمع الدبلوماسي في حي لوماس دو تشابولتيبيك بالمدينة.