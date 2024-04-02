آثار قصف على مخيم النصيرات
آثار قصف على مخيم النصيراتGETTY

البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية في غزة

ألحقت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية أضرارا بالبنى التحتية في قطاع غزة، تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي، نُشر يوم الثلاثاء.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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وتشن إسرائيل، منذُ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات.

حرب غزة

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