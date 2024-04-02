البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية في غزة

ألحقت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية أضرارا بالبنى التحتية في قطاع غزة، تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي، نُشر يوم الثلاثاء.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".