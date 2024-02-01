تضرر 500 منزل إسرائيلي في الاشتباكات مع حزب الله

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 500 منزل تضرَّر في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، مع اقتراب الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله من دخول شهرها الخامس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدات حدودية لبنانية بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

وذكر مراسل "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقنابل الفوسفورية محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط، وطال القصف أيضًا، أطراف يارين والجبين وأم التوت في القطاع الغربي، كما تعرَّضت منطقتا اللبونة والعلام لإطلاق نيران ثقيلة.

وفي القطاع الشرقي قصف الجيش الإسرائيلي جبل السدانة في خراج بلدة الهبارية.

على الجهة المقابلة، أعلنت ميليشيا حزب الله أنها استهدفت "التجهيزات التجسسية" في موقع الرادار في مزارع شبعا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ في الجولان.