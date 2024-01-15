غزة.. "الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض" ليست مجرد عبارة على جدار (صور)

يحمل أحد الجدران المنهارة في قطاع غزة أسماء الأطفال الثلاثة عمر وعبدالله وماسة وقد كتبت أسماؤهم باللون الأحمر في إشارة إلى المكان، الذي دفنوا فيه أحياء في غارة جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسبما يقول أقاربهم.

وقال محمد أبو عويضة، أحد أقارب الأطفال الثلاثة الذين ما زالت جثثهم تحت الأنقاض: "أنا كل يوم أحضر إلى البيت هنا، كل يوم أحضر للركام هنا.. هنا 3 أطفال عمر وماسة وعبد الله لعل وعسى يمكننا استخراج رفاتهم أو إلقاء النظرة الأخيرة على ما تبقى منهم".

ومضى قائلًا: "نسأل الله أن نخرجهم على خير ونراهم"، مضيفًا أن الأطفال الثلاثة ضمن 16 طفلاً قتلوا في هذه الغارة، وكان أحدهم ابنه البالغ من العمر 18 شهراً والذي انتُشلت جثته من تحت الأنقاض.