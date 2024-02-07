قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على حمص السورية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على مدينة حمص وريفها.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بوزارة الدفاع السورية، قوله إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".