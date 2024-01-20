حماس تعلن استعدادها للحوار غير المشروط مع فتح

أعلنت حركة حماس استعدادها للحوار مع حركة فتح دون أي شروط مسبقة، وأشارت إلى أن الحوار بين الحركتين الفلسطينيتين منقطع تمامًا في الوقت الراهن.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي يزور موسكو حاليًا، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن حماس، التي تحكم قطاع غزة، لا تتفاوض حاليًا مع حركة فتح، لكنها مستعدة للحوار دون شروط مسبقة.

وأشار أبو مرزوق إلى أن "الحركة مستعدة لتسيير الشأن الفلسطيني بالتوافق والحوار، ودون أي شروط".

ويوم أمس الجمعة، أجرى وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق، مشاورات في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وناقش الطرفان سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "بوغدانوف" ركز خلال مشاوراته مع "أبو مرزوق" على ضرورة إطلاق سراح المدنيين الذين أسرتهم الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم 3 روس.