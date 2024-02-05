"المونيتور": قيادة فتح هي مفتاح مستقبل فلسطين

"لا سلطة من دون فتح"

ورغم أن منظمة التحرير الفلسطينية وقّعت على اتفاقات أوسلو، وأن الحكومة الفلسطينية ولدت من رحم إعلان المبادئ عام 1993 الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض، فإنَّ أيًّا منهما لا يملك سلطة حقيقية دون فتح وقادتها الرئيسين.

ولفت التقرير إلى أن حركة فتح ليست حزبًا سياسيًّا، وتعتبر نفسها حركة تحرير.

وفي حين أن السنوات الثلاثين الماضية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قد جرّدت الحركة من دورها "التحرري"، فإن الكثير من عملية صنع القرار الداخلي تتم في هذه الحركة، وتحديدًا في لجنتها المركزية.

كما أدَّت الأحداث التي وقعت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى إعادة النظر في إستراتيجية المقاومة التي تخلّت عنها فتح تحت قيادة عباس بعد أن تخلّصت بشكل رمزي من الزي العسكري الذي كان يرتديه عرفات مع البدلة الدبلوماسية.

وثبت أن وضع كل بيضه في السلة السياسية، الدبلوماسية، لا قيمة له بسبب عدم اهتمام المجتمع الإسرائيلي والدولي بهذه العملية.