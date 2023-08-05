نائب لبناني: تمويل نفقات الحكومة ومصاريفها بالدولار إجراء "خطير"

يذكر أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قد غادر مكتبه بعد انتهاء ولايته الأخيرة التي تكللت بالعديد من الأزمات والاتهامات بالفساد وإساءة استخدام المنصب داخل لبنان وخارجه.

ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عامًا وانتهت ولايته قبل أيام.

وحل وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة خلفاً له قائماً بمهام رئيس المصرف المركزي.

وكان منصوري قد قال إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجياً عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية، وذلك قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم.

وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطاً بقدرة البلاد على رد الأموال، معرباً عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.