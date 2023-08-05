نائب لبناني: تمويل نفقات الحكومة ومصاريفها بالدولار إجراء "خطير"
قال النائب اللبناني فؤاد مخزومي، إن "استخدام احتياطي مصرف لبنان لتمويل نفقات الحكومة ومصاريفها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية هو إجراء خطير وخاطئ ومخالف لقانون النقد والتسليف".
وأضاف أنه "كان يمكن للحكومة استبداله بإجراءات إصلاحية تتعلق بالسياسة المالية العامة، إضافة إلى قيام هذه الوزارة بواجباتها ومهماتها عبر تحصيل الضرائب والرسوم من الأملاك البحرية، إضافة إلى ضبط المعابر غير الشرعية وإقفالها ووضع حد للتهرب الضريبي، واستيفاء الرسوم المخصصة للأملاك البحرية".
وتابع أن "هذه الحكومة وظفت عشوائيًا عددًا كبيرًا من الموظفين في وزارة المالية الذين لا يقومون بواجبات الجباية وتحصيل الضرائب، والتي تريد الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار وبأموال ستذهب إلى بنود نفقات الدولة، فيما المطلوب اليوم تحسين مالية الدولة وترشيد إنفاق الدولارات وحماية الإيرادات الضريبية من التضخم".
يذكر أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قد غادر مكتبه بعد انتهاء ولايته الأخيرة التي تكللت بالعديد من الأزمات والاتهامات بالفساد وإساءة استخدام المنصب داخل لبنان وخارجه.
ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عامًا وانتهت ولايته قبل أيام.
وحل وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة خلفاً له قائماً بمهام رئيس المصرف المركزي.
وكان منصوري قد قال إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجياً عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية، وذلك قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم.
وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطاً بقدرة البلاد على رد الأموال، معرباً عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.