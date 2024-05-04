فرنسا تمنع الطبيب البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول أراضيها

أعلن رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة الذي كان من المقرر أن يروي لمجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة منذ الهجوم الإسرائيلي، أنه مُنع من دخول فرنسا السبت، بعد رفض دخوله إلى ألمانيا في أبريل/نيسان.

وأوضح أبو ستة عبر منصة "إكس": "أنا في مطار شارل ديغول. إنهم يمنعونني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (السبت). إنهم يقولون إن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام".

وأكّد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "وثيقة حظر (دخول) إلى منطقة شنغن" صادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله إلى باريس.