غزة.. عائلة في الجنوب تتطوع بتقديم الطعام والماء لنازحي الشمال (صور)
تتطوع عائلة أبو معلا في جنوب غزة، باستقبال النازحين الجوعى من الشمال، وتقدم لهم الطعام والماء، في مبادرة عائلية ذاتية.
وقال محمد أبو معلا لـ"إرم نيوز"، "حضرت لنا الفكرة عندما رأينا مشاهد الجوع عند أهلنا في الشمال، حيث لا يوجد لديهم أبسط أنواع المواد الغذائية، لا سيما الأطفال منهم، واضطرارهم لطحن أعلاف الحيوانات والحشائش".
وأضاف، "لذلك قررنا بالتطوع وبجهد ذاتي لتقديم الطعام والماء للنازحين من الشمال على طريق شارع الرشيد، وبالفعل أصبحنا نجهز الطعام والمياه من الصباح الباكر للنازحين".
وأردف "كان يقابلنا النازحون بالدموع والبكاء، وكان الأطفال يأكلون الطعام كأنهم يرونه للمرة الأولى، وبعضهم لم يصدق أنه يأكل الخبز وليس أعلاف حيوانات ذات رائحة كريهة، وكنّا نحاول إضفاء نوع من البهجة والفرحة على الأطفال وتوزيع الحلوى عليهم، حتى لا يشعر ذووهم بالحرج".
أما نور أبو معلا وهي إحدى القائمات على هذه المبادرة العائلية، أفادت "أشعر بالفرح الشديد من هذا الفعل؛ لأنني أقوم بعمل مفيد، لذلك أستيقظ في الصباح الباكر للبدء بصناعة الطعام وتجهيزه استعدادًا للذهاب إلى شارع الرشيد لاستقبال أهلنا النازحين من الشمال".
وبينت لـ"إرم نيوز"، أنه "قبل أن نبدأ بهذه المبادرة كنت أشاهد مقاطع الفيديو على الإنترنت للمواطنين من الشمال وأبكي على ما وصلنا إليه، فلم أتخيل يومًا أن هناك فلسطينيًا يمكن أن يموت من الجوع، هذه المشاهد هي ما دفعتني وشجعتني وباقي أفراد العائلة على القيام بهذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية".
وأوضحت "نقوم بتجهيز الطعام والماء والحاجيات التي سنقدمها إلى العائلات النازحة بأجواء من السعادة الغامرة، لا سيما وأننا سنقوم بالتوزيع على الأطفال المتعبين".