غزة.. عائلة في الجنوب تتطوع بتقديم الطعام والماء لنازحي الشمال (صور)‎

تتطوع عائلة أبو معلا في جنوب غزة، باستقبال النازحين الجوعى من الشمال، وتقدم لهم الطعام والماء، في مبادرة عائلية ذاتية.

وقال محمد أبو معلا لـ"إرم نيوز"، "حضرت لنا الفكرة عندما رأينا مشاهد الجوع عند أهلنا في الشمال، حيث لا يوجد لديهم أبسط أنواع المواد الغذائية، لا سيما الأطفال منهم، واضطرارهم لطحن أعلاف الحيوانات والحشائش".

وأضاف، "لذلك قررنا بالتطوع وبجهد ذاتي لتقديم الطعام والماء للنازحين من الشمال على طريق شارع الرشيد، وبالفعل أصبحنا نجهز الطعام والمياه من الصباح الباكر للنازحين".