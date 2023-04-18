إصابة 5 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين

ووفق "وفا"، "اندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث انتشرت وحدات خاصة داخل بعض المنازل وعلى أسطح العمارات السكنية".

وأشارت إلى "منع الجيش الإسرائيلي لطواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وإصابة مركبة إسعاف بالرصاص".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال أدخلت جرافتين إلى المخيم، وحاصرت منزلا، في ظل تحليق مكثف للطيران".

بدورها، نقلت "رويترز" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن عناصره تعرضوا لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم اعتقال نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.