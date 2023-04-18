إصابة 5 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن "أربعة شبان وصلوا مستشفى جنين الحكومي بعد إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، المخيم".
وأضافت الوزارة أن إصابة خامسة بالأطراف وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.
ووفق "وفا"، "اندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث انتشرت وحدات خاصة داخل بعض المنازل وعلى أسطح العمارات السكنية".
وأشارت إلى "منع الجيش الإسرائيلي لطواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وإصابة مركبة إسعاف بالرصاص".
وأوضحت أن "قوات الاحتلال أدخلت جرافتين إلى المخيم، وحاصرت منزلا، في ظل تحليق مكثف للطيران".
بدورها، نقلت "رويترز" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن عناصره تعرضوا لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم اعتقال نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.