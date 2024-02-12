"مصر للطيران" تكشف حقيقة حجز تذاكرها بالدولار (فيديو)

دفع فيديو منتشر، شركة مصر للطيران لنفي "قيام الشركة، بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية، بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري".

وأكدت في بيان، الليلة الماضية، الالتزام بكل التعليمات الصادرة من سلطات الطيران المدني في البلاد.

ويأتي النفي بعد انتشار مقطع فيديو يشير إلى بيع الشركة تذاكر رحلات تنطلق من مصر، بالدولار الأمريكي.

وقالت الشركة إن إصدار تذاكر السفر داخل البلاد، للرحلات التي تبدأ من المطارات المصرية، يتم بالعملة المحلية، مع الالتزام بـ "عدم إصدار أيّ تذكرة من داخل مصر للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية".

ونشرت صانعة محتوى فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها لم تتمكن من شراء تذكرة سفر من داخل مصر، بسبب قيود بنكية.