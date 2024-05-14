متمردو دول الجوار يحوّلون ليبيا إلى مركز لتهريب الذهب

وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة، إن جماعات مسلحة تشادية متمردة قامت جمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد في مواقع الذهب في شمال النيجر وشمال تشاد، ليتم نقلهم إلى جنوب ليبيا بهدف العمل في التنقيب عن الذهب.

وفي العام 2022 أفادت وكالة الأنباء النيجرية عن اختفاء 125 كيلوغرامًا من الذهب كان برفقة الحرس الوطني في جادو في شمال البلاد وأغاديز.

وكشف تحقيق في النيجر أن شركة متخصصة في تحويل الأموال فتحت الباب لشراء الذهب غير المرخص. وكانت الشركة تقوم بغسيل العائدات الجريمة عن طريق شراء الذهب بأسعار أعلى من السوق ثم نقله عبر الحدود إلى ليبيا.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت منظمة "ذا سنتوري" الأمريكية أيضًا في تحقيق لها عن تحول ليبيا لمنطقة عبور لتهريب سبائك الذهب من تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، بشكل رئيس.

وأمرت النيابة العامة في طرابلس أخيرًا، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنًا من الذهب.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين" لتهريب نحو 26 ألف طن من الذهب".

وأعلنت النيابة العامة، مطلع العام الجاري، فتح تحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.

ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة، ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.