بسبب استراتيجية بايدن تجاه إسرائيل.. استياء متصاعد في صفوف الديمقراطيين

انتقل الانزعاج من الحرب على غزة إلى التيار الرئيسي في الحزب الديمقراطي الأمريكي، بعد أن كان محصورا في الليبراليين من الحزب، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يشككون باستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب تقرير للصحيفة، "وقّع خمسة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إجراء من شأنه أن يجعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بامتثالها للقانون الدولي، كما صوت 11 عضوًا في المجلس، الأسبوع الماضي، لصالح مشروع قانون قدمه السيناتور بيرني ساندرز، يهدف لإجبار إدارة بايدن على فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل".

وقال إن "مجلس الشيوخ، بعد أسابيع من الدعم الذي لا جدال فيه، بدأ يبرز كمركز لمقاومة احتضان بايدن لإسرائيل، على الأقل بطرق متواضعة، في حين يشير الديمقراطيون الوسطيون إلى عدم ارتياحهم إزاء عناق الدب الذي يمارسه بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف التقرير أن "عددا من الديمقراطيين البارزين اقترحوا أو دعموا إجراءات تهدف إلى محاسبة إسرائيل أو تغيير الاستراتيجية الأمريكية تجاهها، حتى لو كان من غير المرجح أن تحصل على الدعم الكافي لتمريرها".