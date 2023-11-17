فلسطينيون يقومون بإجلاء الجرحى بعد غارة على قطاع غزة
فلسطينيون يقومون بإجلاء الجرحى بعد غارة على قطاع غزة أ ف ب

منظمة الصحة العالمية قلقة من انتشار الأمراض في غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عن قلقها البالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

فلسطينيون يقومون بإجلاء الجرحى بعد غارة على قطاع غزة
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منظمة الصحة العالمية
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