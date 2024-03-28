غزّي يروي معاناته مع الغلاء: طبق سلطة كلفنا 100 دولار

"نفاذ طعامنا من أعلاف الحيوانات"

وزاد بالقول: "حتى أن أعلاف الحيوانات والطيور التي كنّا نطحنها نفذت تمامًا، كذلك الحشائش التي كنّا نحولها إلى طبائخ لا طعم لها، ونضحك بها على الأطفال بالحديث عن فوائدها كي لا يموتوا جوعًا"، وفق حماد.

وأكمل، "أصبحنا حرفيًا نشتهي الطعام بجميع أنواعه، أتذكر عندما أخبرني طفلي كريم بأنه نادم جدًا على تلك الأكلات التي كان يرفض تناولها قبل الحرب لأنها لا تعجبه، ويعتذر عن ذلك يوميًا إلى أمه، التي جفّت دموعها من كثرة البكاء بسبب الوصول إلى هذا الحد.

وتابع الشاب حماد حديثه، أنه منذ نحو أربعة أشهر لم نرٓ حبة خضار واحدة في السوق، إلى درجة أننا نسينا بأن هناك شيء اسمه خضروات بعد أن جرّف الجيش الإسرائيلي الأراضي الزراعية ومنع توريد الخضروات من جنوب القطاع إلى شماله منذ الأيام الأولى للحرب حتى هذا اليوم.