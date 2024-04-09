رفح.. عنوان مقال رأي مشترك لماكرون والسيسي وعبدالله الثاني

كان الهجوم الذي تنوي إسرائيل شنه على رفح جنوبي قطاع غزة، عنوان مقال رأي مشترك للرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

ودعا الزعماء في مقالهم، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن "كل الرهائن"، محذّرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم شنّه في رفح.

وكتب القادة الثلاثة، في المقال الذي نشرته أربع صحف يومية بينها "لو موند"، أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورًا".

ولفتوا إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح "لن يؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية والمعاناة، وتفاقم مخاطر وعواقب تهجير قسري لسكان غزة، وإلى خطر تصعيد في المنطقة".