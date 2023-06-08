بن فرحان: السعودية ستبذل جهدًا لملاحقة داعش في كل مكان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن المملكة ستبذل جهدًا لملاحقة داعش في كل مكان، وتجفيف منابع تمويل الفكر المتطرف.

وقال في كلمة له، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، في الرياض، "إن هذه الخطوة تتطلب جهودًا إضافية لكسب العقول والقلوب، وليس فقط عبر الأدوات الإعلامية والثقافية والتربوية مع أهميتها الفائقة".

وأشار إلى أن ذلك يكون "أيضًا عبر تقديم نموذج عملي حي لوجود مستقبل أفضل قائم على التسامح والانفتاح والتنمية المستدامة والازدهار، وهو ما تجسده رؤية المملكة 2030".