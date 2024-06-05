"هيومن رايتس": 17 بلدة لبنانية تعرضت لذخائر فوسفور إسرائيلية

مناطق مأهولة بالسكان

كما يمكن أن يشعل الفوسفور الأبيض المتفجر النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية، واستخدام هذه المادة "المحرمة دوليًّا" في المناطق المأهولة بالسكان هو عمل "عشوائي غير قانوني"، حسب المنظمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المنظمة، التي مقرها الرئيس في نيويورك، قولها إن "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوبي لبنان يعرّض المدنيين لخطر جسيم ويسهم بتهجير المدنيين".

وتابعت: "تحققت هيومن رايتس ووتش من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل في جنوبي لبنان منذ أكتوبر 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوًّا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة".

حالات اختناق

ونقلت عن رئيس بلدية البستان (لم تسمه) أن شخصين من البلدة نُقلا إلى مستشفى جراء اختناقهما بسبب استنشاق دخان الفوسفور الأبيض عقب هجوم في 15 أكتوبر الماضي، و"هما مدنيان كانا في منزليهما. أحدهما عضو بالبلدية والآخر مزارع".

وشدد رمزي قيس، باحث لبنان في المنظمة، على أن "استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض المتفجرة جوًّا في المناطق المأهولة بالسكان يُضر بالمدنيين بشكل عشوائي ويدفع كثيرين إلى مغادرة منازلهم".

ودعا القوات الإسرائيلية إلى "التوقف فورًا عن استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة، لا سيما عندما تكون البدائل الأقل ضررًا متاحة بسهولة".

وأكدت المنظمة أن "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع بجنوبي لبنان يُبرز الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة".

ولفتت إلى أن "البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية هو الصك الوحيد الملزم قانونًا والمخصص تحديدًا للأسلحة الحارقة. ولبنان طرف فيه، لكن إسرائيل ليست طرفًا فيه". وتحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب.