في مشهد مأساوي.. البحر يلفظ جثث ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا

تسبب مشهد أمواج البحر على السواحل الليبية وهي تلفظ جثث ضحايا الإعصار "دانيال" في درنة وغيرها، بعد العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد، في إحداث حالة من الأسى والحزن.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، في ليبيا وغيرها من الدول، مقاطع تظهر تراكم أعداد كبيرة من الجثث على أحد الشواطئ بعدما لفظتها أمواج البحر على الرمال.

وبحسب شهادات عدد من الليبيين ظهروا في بعض المقاطع، فبالرغم من هدوء العاصفة الكارثية التي ضربت ليبيا ومسحت مدناً ومناطق بأكملها، إلا أن البحر لم يتوقف عن لفظ مئات الجثث.

وخرج عشرات الشبان الليبيين إلى الشواطئ من أجل التعاون في إخراج الجثث وتوصيلها للجهات المختصة من أجل حصرها والتعرف على هوية أصحابها.