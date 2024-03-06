واشنطن بوست: إدارة بايدن تستغل السمراوات لسياستها القبيحة في غزة

ومن هذا استنتجت الصحيفة، أن العنف والتضحية السوداء أضفت جواً من السلطة الأخلاقية على خطاب هاريس، لكنها في المقابل لم تنتقد إسرائيل بسبب الحصار على قطاع غزة أو العدوان الدائم، ولم تطالب بالتشكيك في نقل الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل، بل اقتصر خطابها على الإشارة إلى ما حل بالفلسطينيين في غزة باعتباره "كارثة" مجهولة، وكأن إعصارًا مشبعًا بالقنابل والرصاص انفجر من البحر الأبيض المتوسط.

وقال التقرير، إن نائبة الرئيس لم تنتقد الموت والحرمان في غزة الناجم عن تصرفات أشخاص محددين يعملون من خلال أنظمة السلطة، فقد كان خطابها يتنكر في هيئة قوة، فيما لاقت عملية "إسقاط المساعدات الإنسانية" جوًّا على القطاع، والتي روجت لها هاريس، انتقادات لاذعة بأنها "غير فعالة وغير كافية بشكل مثير للشفقة".

وأوضحت "واشنطن بوست" أن تلك المساعدات تدل إما على ضعف الولايات المتحدة وعدم قدرتها على إجبار إسرائيل على التعاون، أو أن هذا وجه القسوة الأمريكية المستمرة تجاه الفلسطينيين.

وخَلُص التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتأثر بهاريس والحقوق المدنية التي تدعو لها، إذ يبدو وكأنها تهدف إلى تهدئة قاعدة الحزب الديمقراطي المؤيدة لغزة والمناهضة للتطهير العرقي.