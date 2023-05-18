مسيرة فلسطينية مضادة تحمل العلم الفلسطيني في القدس
خرج عدد من الشبان الفلسطينيين في مسيرة مضادة تحمل العلم الفلسطيني في القدس بالتزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وسط توتر واستنفار من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وتجمع الشبان الفلسطينيون في شارع صلاح الدين المقابل للبلدة القديمة ورفعوا العلم الفلسطيني وهتفوا: "القدس عربية"، منددين بمسيرة الأعلام الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على العرب.
كما رُفع العلم الفلسطيني في سماء القدس محمولاً بالبالونات، في خطوة تبين رفض المقدسيين لتهويد القدس ورسالة للمجتمعات الدولية أن القدس عربية فلسطينية.
ورفع العلم الفلسطيني في أماكن متفرقة من المدينة وبشكل فردي للتأكيد على أن القدس عربية.
وانطلقت، اليوم الخميس، مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمشاركة آلاف المستوطنين اليهود، ووزراء من الحكومة الإسرائيلية ونواب من الكنيست، وسط إغلاق تام لمحيط البلدة القديمة من القدس، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح.
وتجمع آلاف المستوطنين المتطرفين قرب منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، إيذانًا ببدء انطلاق المسيرة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المستوطنين المتطرفين اعتدوا على الشبان المقدسيين والطواقم الصحفية في منطقة باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ونُظمت المسيرة وسط استنفار كبير من شرطة الاحتلال لحماية المستوطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن شرطة الاحتلال استخدمت طائرة عمودية وأخرى مسيرة لمتابعة التطورات الميدانية. ومنعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من المرور بحرية في البلدة القديمة، بينما وفرت الحماية للمستوطنين.
ولوّح المستوطنون بأعلام دولة الاحتلال وأدوا رقصات استفزازية في ساحة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة، فيما رفع مقدسيون العلم الفلسطيني رفضاً للمسيرة.