مسيرة فلسطينية مضادة تحمل العلم الفلسطيني في القدس‎‎

خرج عدد من الشبان الفلسطينيين في مسيرة مضادة تحمل العلم الفلسطيني في القدس بالتزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وسط توتر واستنفار من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وتجمع الشبان الفلسطينيون في شارع صلاح الدين المقابل للبلدة القديمة ورفعوا العلم الفلسطيني وهتفوا: "القدس عربية"، منددين بمسيرة الأعلام الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على العرب.