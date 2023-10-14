مقتل 324 شخصًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

قُتل 324 شخصًا في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المكثّف، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة اليوم السبت.

وأكدت الوزارة في بيان أن الجيش الإسرائيلي قتل 324 مواطنًا، منهم 126 طفلاً و88 سيدة، وإصابة 1,018 آخرين بجراح مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، بلغ عدد القتلى في قطاع غزة، منذ السبت، 1900 قتيل.

من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 2269 فلسطينيًا قُتلوا، وأُصيب 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن عدد القتلى يشمل 2215 من غزة إلى جانب 8714 جريحًا. وسقط 54 قتيلاً، و1100 جريح في الضفة الغربية.