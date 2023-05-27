الإمارات تدعو إسرائيل للمشاركة بقمة المناخ COP28 في دبي

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويقام المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدينة إكسبو دبي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وسلم سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجه، الرسالة الخطية إلى الرئيس الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعوة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحسب "وام".