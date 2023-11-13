"إرم نيوز" يرصد تحركات الجيش الإسرائيلي في غزة وسر تجاهل الدخول من شرق المدينة

يواصل الجيش الإسرائيلي محاولة فرض سيطرته على عدد من المناطق غرب غزة، وصولاً إلى مستشفى الشفاء، بعد أن نفذ خطة اجتياح مباغتة تجنب خلالها المناطق الشرقية المزدحمة التي توصف بأنها معاقل للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

ونجح الجيش في عمليته البرية، التي بدأها بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم الذي شنته حركة حماس، بالوصول إلى مناطق حيوية في غزة.

وبحسب ما رصده مراسل "إرم نيوز" في غزة، وإفادات شهود عيان تم التحقق من صحتها، ومقاطع فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجيش بات يسيطر على مستطيل ساحلي يمتد على طول المنطقة الغربية لغزة.

ويضم هذا المستطيل مستشفى الشفاء الذي أصبح محاصراً من أربعة اتجاهات، وباتت السيطرة عليه هدفاً رئيسياً للجيش بذريعة أنه يضم بنى تحتية تابعة لحماس، وهو ما تنفيه الحركة، كما يشمل المستطيل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، ومقر مجمع الأجهزة الأمنية، المعروف بمدينة عرفات للشرطة.