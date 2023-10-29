استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرتين مسيَّرتين

وشهدت الأيام الأخيرة، تكرار استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، من قبل فصائل عراقية مسلحة.

وتعرَّضت قاعدة عين الأسد، التي تعد واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في العراق، لاستهداف تكرر خلال الأيام الماضية، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.