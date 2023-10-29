استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرتين مسيَّرتين

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرتين مسيَّرتين
أعلن فصيل يُطلِق على نفسه اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة "الشدادي" الأمريكية، في مدينة الحسكة السورية عبر طائرتين مسيَّرتين.
وذكر الفصيل في بيان، نشره عبر تيليغرام "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "الشدادي" جنوب الحسكة السورية بطائرتين مسيَّرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.
وشهدت الأيام الأخيرة، تكرار استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، من قبل فصائل عراقية مسلحة.
وتعرَّضت قاعدة عين الأسد، التي تعد واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في العراق، لاستهداف تكرر خلال الأيام الماضية، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.