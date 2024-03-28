ممرضة فلسطينية تروي رحلة النجاة من حصار مجمع الشفاء‎

روت الممرضة الفلسطينية هبة أبو حصيرة، رحلة النجاة من حصار مجمع الشفاء‎ الطبي، غربي مدينة غزة، وما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تمثلت بإعدام الجيش الإسرائيلي لوالدتها و3 من إخوانها.

وقالت أبو حصيرة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "مع بداية الحصار الإسرائيلي لمجمع الشفاء قبل أيام، تعرض الحي الذي يسكنون فيه، والقريب من المجمع لإطلاق نار كثيف من قبل الجيش الإسرائيلي، رافقه دعوات للسكان عبر مكبرات الصوت بالتزام منازلهم".

وأوضحت أبو حصيرة أن "منزل عائلتها يقع غرب مجمع الشفاء، وأنها عاشت هي ووالدتها وشقيقاتها الثلاث لحظات صعبة للغاية"، قائلة: "لم أكن أتخيل أن هذه الأوقات العصيبة ستنتهي بمقتل والدتي بشرى، وشقيقتي رزان ورانيا، وأخي الوحيد سيف".