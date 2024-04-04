واشنطن تطالب إسرائيل بخطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وحث وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي، على إجراء تحقيق سريع وشفاف ونشْر نتائجه على العلن، بشأن الضربة الإسرائيلية.

وشدد أوستن على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد تكرار وقائع فشل التنسيق مع منظمات الإغاثة الأجنبية، بحسب "رويترز".