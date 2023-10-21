حماس: لن نناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى انتهاء عدوانه على غزة

قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.

وذكر أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى (العسكريين)، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة".

وتؤكد الحركة أنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.

كما تقول إن جماعات مسلحة أخرى في القطاع تحتجز 50 آخرين. وذكرت أن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.