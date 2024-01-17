غارات إسرائيلية تستهدف كنيسة جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لبلدات جنوب لبنان اليوم الأربعاء، واستهدف كنيسة في وسط بلدة علما الشعب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الكنيسة الإنجيلية الوطنية تعرَّضت للقصف الإسرائيلي الذي أحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة.

ولليوم الثاني على التوالي، كثَّف الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدتي حولا وعيتا الشعب؛ ما أدى إلى احتراق أحد المنازل في البلدة.

كما أغار الجيش الإسرائيلي على أطراف راميا ومروحين والضهيرة ويارين.

وفي القطاع الشرقي أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه مزارعين ورعاة في أطراف بلدة الوزاني، واستهدف بالقصف سهل مرجعيون.