غارات إسرائيلية تستهدف كنيسة جنوب لبنان
واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لبلدات جنوب لبنان اليوم الأربعاء، واستهدف كنيسة في وسط بلدة علما الشعب.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الكنيسة الإنجيلية الوطنية تعرَّضت للقصف الإسرائيلي الذي أحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة.
ولليوم الثاني على التوالي، كثَّف الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدتي حولا وعيتا الشعب؛ ما أدى إلى احتراق أحد المنازل في البلدة.
كما أغار الجيش الإسرائيلي على أطراف راميا ومروحين والضهيرة ويارين.
وفي القطاع الشرقي أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه مزارعين ورعاة في أطراف بلدة الوزاني، واستهدف بالقصف سهل مرجعيون.
وطال القصف قبل ذلك مرتفعات كفرشوبا وكفركلا والطيبة ودير ميماس ومركبا ووادي السلوقي وعيتا الشعب.
كما استهدف القصف الإسرائيلي أطراف طير حرفا والجبين وشيحين والناقورة.
ومن جانبه نعى حزب الله أحد عناصره، وأعلن استهدافه تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع الراهب المواجه لبلدة عيتا الشعب.
وشهدت الليلة الفائتة قصفًا إسرائيليًّا على هذه البلدة ووادي السلوقي، مع تحليق لطائرات الاستطلاع وإطلاق القنابل المضيئة، وذلك في أعقاب أعنف غارات إسرائيلية على جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بحسب تقديرات إسرائيلية.