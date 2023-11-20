معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في جنوب الخرطوم
اندلعت اليوم الإثنين، معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على منطقة جبل الأولياء العسكرية والجسر الرابط بين منطقتي جنوب الخرطوم وأم درمان.
وشنَّت قوات الدعم السريع هجومًا متواصلًا على 3 محاور بقاعدة جبل أولياء العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، بحسب ما قال شهود عيان لـ"إرم نيوز".
وبثَّت صفحات مقربة من الدعم السريع على منصة إكس، مقاطع فيديو من جسر خزان جبل الأولياء، وأكدت السيطرة الكاملة على المنطقة، كما بثت فيديو أظهر للمرة الأولى منذ بدء الحرب، قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان حامد المعروف بـ "عثمان عمليات" من أعلى جسر الخزان.
ودخلت المعارك الضارية المندلعة منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة "جبل أولياء" جنوب الخرطوم، يوم السبت، مراحل حاسمة، وسط تبادل الاتهامات بشأن تدمير جزئي للجسر الواصل بين جنوب مدينتي الخرطوم وأم درمان.
وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير جسر جبل أولياء نتيجة القصف.
ومنذ يوم السبت الماضي، تدور معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، في محاولة للسيطرة على الجسر الذي يصل إلى مدينة أم درمان على الضفة الغربية من النيل الأبيض.
ويأتي ذلك بعد تدمير "جسر شمبات" الحيوي بالعاصمة الخرطوم، الأسبوع الماضي، تدميرًا كاملًا، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الفاعل.