معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في جنوب الخرطوم

اندلعت اليوم الإثنين، معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على منطقة جبل الأولياء العسكرية والجسر الرابط بين منطقتي جنوب الخرطوم وأم درمان.

وشنَّت قوات الدعم السريع هجومًا متواصلًا على 3 محاور بقاعدة جبل أولياء العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، بحسب ما قال شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وبثَّت صفحات مقربة من الدعم السريع على منصة إكس، مقاطع فيديو من جسر خزان جبل الأولياء، وأكدت السيطرة الكاملة على المنطقة، كما بثت فيديو أظهر للمرة الأولى منذ بدء الحرب، قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان حامد المعروف بـ "عثمان عمليات" من أعلى جسر الخزان.