بمشاركة 5 ألوية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق محور فيلادلفيا

وذكر مراسلنا، أن الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير كل المربعات السكنية المحاذية للمحور؛ من أجل بناء منطقة عازلة بعمق 500 متر في عمق هذه المناطق، كما ذكرت تقارير إسرائيلية.

ولفت إلى أن الدبابات والآليات العسكرية تتمركز الآن جنوبي مدينة رفح، بالقرب من الشريط الحدودي مع الجانب المصري، وهو ما يسمى بمحور فيلادلفيا، وبدأت بالانتقال إلى المحاور الغربية للمدينة، ومن ثم السيطرة على كل أجزاء المحور.

وأوضح أن الآليات العسكرية الإسرائيلية باتت على بعد أقل من 300 متر من منطقة قلب مدينة رفح وشارع البحر الذي يربط جميع أحياء مدينة رفح بعضها ببعض.

يشار إلى أن 5 ألوية قتالية من الجيش الإسرائيلي تقاتل في مدينة رفح الآن، كان آخرها لواء ناحال الذي دخل الخدمة الليلة الماضية، وهو رقم كبير يسمح لها باقتحام المدينة، إلى جانب إعادة فرض السيادة على محور فيلادلفيا ومنه على معبر رفح البري.