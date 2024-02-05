إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله جنوب لبنان

في المقابل، أعلنت ميليشيا حزب الله تنفيذ 961 عملية عسكرية، خلال 120 يوماً من الحرب المستمرة على قطاع غزة، أوقعت 2000 قتيل وجريح إسرائيلي.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أجرى، الخميس، تقديراً للموقف على الحدود اللبنانية، مشدداً على أنه "لن يتم السماح بعودة السكان المدنيين إلى ديارهم إلا بعد استتباب الأمن".