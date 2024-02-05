إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارات جوية على عدد من المواقع العسكرية التابعة لميليشيا حزب الله في قريتين بجنوب لبنان.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الطيران الحربي أغار على مقر قيادة عملياتي ومبنى عسكري لحزب الله في منطقة قرية يارون.. وموقع استطلاع في منطقة مارون الراس".
وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف مبناً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله في منطقة الطيبة، إضافة لاستهداف الدبابات والمدفعية مناطق أخرى في جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: "في الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة جبل روس (هار دوف) ومناطق أخرى حدودية دون وقوع إصابات حيث ردت قوات جيش الدفاع بمهاجمة مصادر النيران".
في المقابل، أعلنت ميليشيا حزب الله تنفيذ 961 عملية عسكرية، خلال 120 يوماً من الحرب المستمرة على قطاع غزة، أوقعت 2000 قتيل وجريح إسرائيلي.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أجرى، الخميس، تقديراً للموقف على الحدود اللبنانية، مشدداً على أنه "لن يتم السماح بعودة السكان المدنيين إلى ديارهم إلا بعد استتباب الأمن".