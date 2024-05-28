"حزب الله" يشن "هجوماً مُركزاً" على مواقع شمالي إسرائيل

شنّت ميليشيا حزب الله، صباح الثلاثاء، هجوماً مركزاً على مواقع في شمالي إسرائيل. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الهجوم كان "نارياً مركّزاً ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة".

وأضافت أن الهجوم "استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده، وحقّق فيه إصابات مباشرة".

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي "استهدف ليلاً، بالقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا"، جنوبي لبنان.

وأضافت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار منتصف الليل على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية؛ "ما أدّى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة".

بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن غارات على أهداف لميليشيا حزب الله في جنوبي لبنان"، شملت مستودع أسلحة ومباني عسكرية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ 930 منزلاً ومبنى تعرّضت للضرر في 86 مستوطنة شمالي إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع ميليشيا حزب الله".

وأضافت الوزارة أن "124 منزلاً في مدينة كريات شمونة تعرّضت لأضرار، و130 منزلاً من أصل 155 في كيبوتس المنارة تعرّضت للدمار".

ويوم أمس الاثنين، أعلنت ميليشيا حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ باتّجاه شمالي إسرائيل ردا على غارة في محيط مستشفى في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وبحسب "فرانس برس"، أظهرت صور دراجة نارية متضررة قرب مدخل باحة المستشفى.

ويعد القصف الإسرائيلي الاثنين الرابع من نوعه في غضون 24 ساعة، والذي يستهدف دراجة نارية، بعد ضربات مماثلة الأحد في بلدات أخرى.

وتسبّبت ضربات إسرائيلية الأحد بمقتل سبعة أشخاص على الأقل، هم مدنيان وخمسة مقاتلين نعتهم ميليشيا حزب الله.