نزاع العشائر في العراق.. فاتورة باهظة للسلاح المنفلت

أدّى فضّ نزاع مسلّح بين العشائر في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى مقتل مدير استخبارات المحافظة، العميد عزيز شلال جهل، ومنتسب آخر، وإصابة العشرات بينهم منتسبون ومدنيون.

جاء ذلك خلال محاولة فض نزاع عشائري حول قطعة أرض، تخلله اشتباك مسلح، وإطلاق نار كثيف من الجانبين.

وحذّر مسؤولون من تنامي ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق، وخاصة في محافظة البصرة وميسان وذي قار، التي عادة ما تتطوّر فيها الخلافات إلى استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة.