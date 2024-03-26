دول عربية وأجنبية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحبت دول عربية وأخرى أجنبية وشخصيات بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

والاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار، الذي صوتت 14 دولة لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار، الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، بحسب وكالة "الأناضول".

دول عربية

ورحبت دول عربية بقرار مجلس الأمن، معربة عن أملها أن يشكل خطوة نحو إنهاء الحرب، والتوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة.

وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية عن "أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية".

كذلك، رحبت كل من فلسطين والأردن ومصر والسعودية والعديد من الدول العربية بالقرار الأممي.

بدوره، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عمار بن جامع إن "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع".