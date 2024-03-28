الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يواجهون انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، أن 1.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات.

ويمثل هذا الرقم نصف عدد سكان القطاع تقريبًا، البالغ 2.3 مليون ساكن.

وفي تقرير للمكتب حول فلسطين وحالة المجاعة في غزة، نشره على منصة "إكس" أكّد أنه "لا بديل عن توزيع المساعدات الغذائية عبر الطرق البرية لتكون كافية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق الشمال بالقطاع".

ونبه التقرير إلى أنّ "الحواجز التي تفرضها إسرائيل لا تزال قائمة والوقت ينفد، ويواجه أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة انعدامًا شديدًا للأمن الغذائي".

وأشار التقرير إلى أنه "في انتهاك للقوانين الدولية تفرض إسرائيل قيودًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وخلق حالة مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية".