بانتظار إشارة الإبحار.. سفينة مساعدات ثانية إلى غزة

وقال خريستودوليدس للصحفيين "بدأت السفينة الأولى عودتها إلى قبرص، ونحن مستعدون لإرسال السفينة الثانية".

وترسو السفينة الثانية، التي تحمل 240 طناً من المساعدات، في ميناء لارنكا في انتظار إشارة الإبحار، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة إن السفينة الثانية تحمل أيضاً رافعتين شوكيتين وآلة رافعة للمساعدة في عمليات تسليم المساعدات القادمة عن طريق البحر إلى غزة في المستقبل. وأضافت أن سفينة سترافق الشحنة الجديدة وعلى متنها ثمانية عمال لتشغيل المعدات وتفريغ المساعدات.

وكانت "ورلد سنترال كيتشن" قد أنزلت مساعدات الشحنة الأولى على رصيف مؤقت بنته بنفسها من أنقاض المباني المدمرة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن واحدًا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق.