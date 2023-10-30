الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحماس خلال 24 ساعة

وأوضح أنه هاجم نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بعد أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، ردًّا على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة سمّاها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن مقتل الآلاف وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلًا و2062 سيدة و460 مسنًّا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 310 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.