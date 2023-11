من هو الغزاوي صالح الجعفراوي الذي أزعج إسرائيل؟

وتصف إسرائيل "الجعفراوي" بأنه أحد المؤثرين في حماس، وتدين منشوراته، وتقول عنه إن لديه "حياة مثل قطة"، في إشارة إلى نجاته من القصف المتواصل على القطاع منذ شهر ونصف.

وفي الواقع، تم الإعلان عن وفاته، الأسبوع الماضي، قبل أن نجده في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، كما يقول تقرير نشرته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، سلط الضوء على حياة صالح الجعفراوي.

وأطلقت الصحيفة على مصور الفيديو الشاب ألقابًا ساخرة مثل "مستر باليوود" (اختصار لفلسطين وهوليوود)، أو "غزة جو" أو حتى "مستر فافو"، وهو اختصار باللغة الإنجليزية لعبارة "Fuck about and find out".

وتقول الصحيفة الفرنسية إنه، منذ 7 أكتوبر، اليوم، الذي بدأت فيه الحرب، بدأ صالح الجعفراوي يومه على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر العديد من مقاطع الفيديو التي يحتفل فيها بهجوم حماس على إسرائيل، حيث نراه وهو يتجول في شوارع غزة، ويهتف "الله أكبر" أو يغني، بينما يتم إطلاق الصواريخ الفلسطينية باتجاه إسرائيل.